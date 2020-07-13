"TÜRKİYE'YLE İLİŞKİLER, ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR"

Borrell, toplantıda Türkiye'yle ilişkilerin de önemli gündem maddelerinden biri olduğuna işaret ederek, "İlişkiler halihazırda zorlu bir süreçten geçiyor. Bu önemli hususu görüşmek için ilginç bir tartışma yürüteceğimizi düşünüyorum." dedi.