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    • Dünya
    • 12.07.2020 18:06
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    • 12.07.2020 18:06
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    Son dakika:'yi karıştıran olay! Kaybolan ları ten şifreli yöntemlerle satıyorlar iddiası

    Amerika Birleşik Devletleri'nde hizmet veren e-ticaret sitesi üzerinden yapıldığı iddia edildi! Son dakika haberine göre; sapkın milyarder 'in kurduğu fuhuş ağının benzeri yeniden ortaya çıktı. Wayfair üzerinden satılan halı, dolap gibi ürünlerin içerisinde polisin kayıp lar listesi içinde yer alan çocuk isimlerinin olduğu görülüyor. Bu skandal sonrası dünya kamuoyundan tepki yağıyor! Lüks dolaplara, çekmecelere kaybolan çocukların adlarının verilmesinin, şebeke içinde şifreleme taktiği olabileceği iddia edildi.

    ABD'yi karıştıran olay! Kaybolan çocukları satıyorlar...

    Dün ABD'de patlak veren Wayfair krizi dünya genelinde büyük ses getirdi. Türkiye Twitter TT listesine de giriş yapan Wayfair internet sitesinin lüks eşyalara kaybolan çocukların isimlerini vererek 10 bin dolar, 15 bin dolar gibi fiyatlarla satması çocuk ticaretinin bir ayağı olabileceğini akıllara getirdi.

    Son dakika açıklamasında bulunan Wayfair yetkilileri, ürünlerin uluslararası olduğu için fiyatlarının pahalı olduğunu, sistemde problem olduğu için ürünlerin silineceğini söyledi. Bu açıklamadaki soru işaretleri de şüpheleri daha da güçlendirdi.

    Wayfair sitesinde yer alan ürünün değeri 12 bin dolar ve üründe 17 yaşında kaybolan Samiyah Mumin'in adı yazıyor. Milyonlarca kişi bunun tesadüf olamayacağı iddia ediyor. Aynı şekilde Yaritza Storage Cabine adıyla sunulan ürünün değeri 13 bin dolar! Ürünün diğer sitelerdeki değeri 300 doları aşmıyor, gariplik burada başlıyor ve Yaritza adında kaybolan bir kız çocuğu var, yaşı da 16...

    Haberler Dünya Son dakika:ABD'yi karıştıran olay! Kaybolan çocukları internetten şifreli yöntemlerle satıyorlar iddiası
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