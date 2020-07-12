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    • Dünya
    • 12.07.2020 23:32
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    • 12.07.2020 23:32
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    İhvan'dan '' açıklaması: 'Tarihi bir adım'

    Teşkilatı (İhvan), 'nın cami olarak ibadete açılması kararını, "tarihi bir adım" olarak niteledi.

    İhvan'dan 'Ayasofya' açıklaması: 'Tarihi bir adım'

    İhvan Sözcüsü Talat Fehmi yaptığı yazılı açıklamada, "Danıştayın, 'nın, camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi, hakkı gerçek sahiplerine teslim etmiştir." ifadesini kullandı.

    "Tarihi bir adım" şeklinde tanımladığı bu karar dolayısıyla Türk halkını tebrik eden Fehmi, kararın, Türk halkının toprakları üzerindeki egemenliğini teyit eder nitelikte olduğunu belirtti.

    Fehmi, açıklamasında ayrıca başta olmak üzere Müslümanların gasp edilen tüm haklarını geri alabilmesi duasında bulundu.


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