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    • 10.07.2020 11:44
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    • 10.07.2020 11:44
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    Son dakika: 'yı karıştıran olay: Seibert'in ofisinde çalışan bir kişinin ajan olduğu tespit edildi

    Son dakika haberine göre, 'da ve aynı zamanda Basın ve Başkanı 'in ofisinde görevli bir çalışanın, yıllardır istihbaratına çalıştığı ortaya çıktı.

    Almanya'yı karıştıran olay

    'da ve aynı zamanda Basın ve Başkanı 'in ofisinde görevli bir çalışanın, yıllardır istihbaratına çalıştığı ortaya çıktı.


    MISIR GİZLİ SERVİSİNE ÇALIŞIYOR
    Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) dün açıklanan 2019 yılı raporunda, Basın ve Enformasyon Dairesi'nde bir görevli hakkında yıllardır Mısır gizli servisine çalıştığı iddiasıyla Federal Başsavcılık tarafından soruşturma açıldığı bildirildi.

    Raporda, Mısır istihbarat servisinin, Almanya'da yaşayan muhalif kişi ve gazetecileri takip etmek için faaliyet yürüttüğü belirtildi.

    Alman Bild gazetesinde yer alan haberde ise söz konusu ajanın ziyaretçi kabul bölümünde çalıştığını ve Almanya'da akredite olan Mısırlı gazetecilerin bilgilerine ulaşabildiği kaydedildi.

    Haberde Mısır'ın Abdulfettah es-Sisi tarafından diktatörlükle yönetildiği, işkence ve idam cezalarının uygulandığı bir ülke olduğunun altı çizilerek, muhalif gazetecilerin de sıkı takip altında olduklarına yer verildi.


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