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    • Dünya
    • 10.07.2020 01:42
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    • 10.07.2020 01:42
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    'ın başkenti 'da !

    'ın başkenti 'ın batısındaki ilçesinde bir sesi duyulduğu bildirildi. Duyulan patlama sesinin ardından Kudüs ilçesinde elektriklerin kesildiği belirtildi.

    Tahran'da patlama!

    'ın başkenti 'ın batısındaki ilçesinde bir sesi duyulduğu bildirildi.

    Devlet televizyonunun haberine göre, Kudüs ilçesi ve Elburz eyaletine bağlı Germdere ilçesinde duyulan patlamaya ve nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

    ELEKTRİKLER KESİLDİ
    Duyulan patlama sesinin ardından Kudüs ilçesinde elektriklerin kesildiği belirtildi.

    İran'da son haftalarda çok sayıda trafo ve doğal gaz patlaması meydana geldi. Üst üste gelen patlamalar dışarıdan siber saldırı yapıldığı iddialarına yol açtı.

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