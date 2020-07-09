İngiliz Kraliyet Ailesi, mücevheriyle gündemden düşmedi. İngiliz medyası, 140'tan fazla eşyadan oluşan mücevherlerin değerinin 3 milyar sterlinden fazla olduğunu söyledi. Kraliçeye ait en ünlü mücevherin 444 değerli ve yarı değerli taşla dekore edilmiş 240 gram ağırlığındaki St. Edward'ın tacı olduğu ifade edildi. Elizabeth tacı, ilk olarak 1953'te giymişti.
Kate Middleton'ın kullandığı 38 damla inciden oluşan tacın değeri, tahminen 2 milyon dolar.
Kate Middleton'ın kullandığı 38 damla inciden oluşan tacın değeri, tahminen 2 milyon dolar.