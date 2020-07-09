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    • Dünya
    • 09.07.2020 Gazete
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    , mücevheriyle gündemden düşmedi

    , mücevheriyle gündemden düşmedi. İngiliz medyası, 140'tan fazla eşyadan oluşan mücevherlerin değerinin 3 milyar sterlinden fazla olduğunu söyledi. Kraliçeye ait en ünlü mücevherin 444 değerli ve yarı değerli taşla dekore edilmiş 240 gram ağırlığındaki St. Edward'ın tacı olduğu ifade edildi.

    Başımıza taç yağacak
    İngiliz Kraliyet Ailesi, mücevheriyle gündemden düşmedi. İngiliz medyası, 140'tan fazla eşyadan oluşan mücevherlerin değerinin 3 milyar sterlinden fazla olduğunu söyledi. Kraliçeye ait en ünlü mücevherin 444 değerli ve yarı değerli taşla dekore edilmiş 240 gram ağırlığındaki St. Edward'ın tacı olduğu ifade edildi. Elizabeth tacı, ilk olarak 1953'te giymişti.



    'ın kullandığı 38 damla inciden oluşan tacın değeri, tahminen 2 milyon dolar.

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