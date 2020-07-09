Fransa'dan Libya açıklaması! Bazı tarafların poker yüzlerini takıntıklarını görüyorum

Fransız Senatosu Dışişleri Komisyonu'nda konuşan Bakan, Fransa'nın taraf tuttuğu iddialarının çerçevesinin doğru çizilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Fransa'nın Hafter tarafını seçtiğine dair birçok şey duyuyorum. Bazı şeyleri netleştirmek lazım. Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, Nisan 2019'da Trablus'un alınmasına girişmeden önce Libya'da yayılmakta olan cihatçı grup DEAŞ'e karşı mücadele etti" ifadelerini kullandı.

"HAFTER'E ASKERİ DEĞİL, SİYASİ DESTEK VE ÖNERİLER VERİYORUZ"

Fransız Dışişleri Bakanı Trablus'a "başarısız" taarruz girişimi ile Libya Ulusal Ordusu'nda bir "değişim" yaşandığını da belirterek, "Bu orduya (Hafter) DEAŞ ile mücadelesinde destek veriyoruz. Fakat bu destek çok aktif askeri bir yardımdan çok, öneriler ve siyasi destekten oluşuyor" açıklamasında bulundu.

"TARAFLAR 'POKER YÜZLERİNİ' TAKINIYOR"

"Tüm aktörlerle düzenli şekilde görüşüyorum" diyen Le Drian, "Müzakerelerde bulunuyoruz, işlerin ilerlemesi için çabalıyoruz, ama bazen tarafların "poker yüzlerini" takındıklarını görüyorum."

ÜÇ ÜLKE ORTAK HAREKETE EDİYOR

Paris, Roma ve Berlin'in de konu üzerinde uyumlu bir şekilde çalıştığını belirten Dışişleri Bakanı, "Üç ülke de aynı dili konuşuyor ve Sirte-Cufra sınırında istikrarın sağlanması, ateşkes için çalışmalara başlanılması gerektiğini belirtiyor" açıklamasında bulundu.

HAFTER'E AÇIK DESTEK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Birleşmiş Milletler tarafından tanınan, Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti'ne karşı mücadele eden Hafter ile 2017 ve 2018'de Paris'te görüşmüştü. Bu sebeple de Paris yönetimi Hafter'e uluslararası bir egemenlik tanımakla sık sık eleştiriliyor.