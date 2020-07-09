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    • 09.07.2020 16:02
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    AB mahkemesinden flaş emisyon skandalı kararı! Dava açılabilecek

    Avrupa Adalet Divanı, AB vatandaşlarının emisyon değeri manipüle edilmiş motorlu araçlarla ilgili olarak aracın satın alındığı ülkede dava açabileceğine karar verdi.

    AB mahkemesinden flaş emisyon skandalı kararı

    Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının emisyon değerleri yasa dışı manipüle edilmiş motorlu taşıt üreticilerine aracın satın alındığı ülkede dava açabileceğine hükmetti.

    Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Avusturya tüketici koruma derneğinin Alman üreticisi 'e emisyon manipülasyonu konusunda açtığı davayı karara bağladı.

    Mahkeme, AB hukukuna göre bir davanın prensip olarak sanığın ikamet ettiği yerde açılması gerektiğine ancak zararın gerçekleştiği yerde de hukuki süreç başlatılabileceğine hükmetti.

    Almanya'daki Volkswagen firmasının Avusturya'da dava edilebileceğine dikkati çekilen kararda, AB üyesi herhangi bir ülkedeki üreticinin araçlarının emisyon değerlerini yasa dışı manipüle ederek bir başka üye ülkedeki taraflara satması halinde zararın meydana geldiği yerde de dava edilebileceği belirtildi.

    Kararda, araçların, emisyon testini manipüle eden yazılım yüklendiği anda kusurlu hale geldiği, bu otomobillerin gerçek değerlerinden daha yüksek fiyata satıldığı kaydedildi.

    EMİSYON SKANDALI
    ABD Çevre Koruma Ajansı, Eylül 2015'te Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

    Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD ve Alman makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

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