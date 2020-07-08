Rusya ve Türkiye art arda Libya açıklamalarında bulundu. Suların ısındığı bölgeye ilişkin ilk açıklama Rusya'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya ile Türkiye, Libya'da acil ateşkes için çalışıyor." dedi. Dakikalar içinde bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapıldı. Kalın ise, "Libya meşru hükümetinin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

RUSYA: ACİL ATEŞKES İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini söyledi, "Rusya ile Türkiye, Libya'da acil ateşkes için çalışıyor" dedi.

BİR AÇIKLAMA'DA TÜRKİYE'DEN GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da bir açıklama geldi. Kalın, "Libya meşru hükümetinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.