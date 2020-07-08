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    • 08.07.2020 13:40
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    Son dakika: Lavrov'dan flaş açıklaması: ve çalışıyor

    Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konusunda flaş bir açıklamada bulundu. Lavrov; Rusya ve 'nin ülkede ateşkesi sağlamak için ortak bir çalışma yürüttüğünü duyurdu.

    Lavrov'dan flaş Libya açıklaması

    ve art arda açıklamalarında bulundu. Suların ısındığı bölgeye ilişkin ilk açıklama Rusya'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya ile Türkiye, Libya'da acil ateşkes için çalışıyor." dedi. Dakikalar içinde bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapıldı. Kalın ise, "Libya meşru hükümetinin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

    RUSYA: ACİL ATEŞKES İÇİN ÇALIŞIYORUZ
    Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini söyledi, "Rusya ile Türkiye, Libya'da acil ateşkes için çalışıyor" dedi.

    BİR AÇIKLAMA'DA TÜRKİYE'DEN GELDİ
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da bir açıklama geldi. Kalın, "Libya meşru hükümetinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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