YETKİLİLER DOĞRULADI

Fort Hood yetkilileri, dün üste bulunan kalıntıların Vanessa'ya ait olduğunu resmen doğruladı. Yetkililer, cinsel taciz suçlamalarıyla ilgili bir soruşturma tamamlayacaklarını ve herhangi bir yetersizliği gidermek için cinsel taciz önleme programlarının gözden geçirilmesini değerlendireceklerini söyledi.

Öte yandan Perşembe günü yapılan federal bir şikayette ise polisin kendisine yaklaştığı sırada ölümcül bir şekilde kendini vuran başka bir askerin Vanessa'yı öldürdüğü ve daha sonra da cesedi büyük bir kutuda sakladığı iddia edildi. Ayrıca, askerin kız arkadaşı da Vanessa'nın kalıntılarının parçalanması ve yakılmasında askere yardım etmekle suçlanıyor.