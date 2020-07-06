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    • 06.07.2020 07:49
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    'da suçlarına ağır cezalar! Yasa çıktı

    Türkiye'de bir süredir düzenlemesi gündeme gelirken, 'da yasa çıktı. Yasaya göre taciz-tehdit edenlere hapis cezası gelirken, sosyal ağ platformları suç işleyenlerin IP adreslerini verecek.

    Almanya'da sosyal medya suçlarına ağır cezalar! Yasa çıktı

    Türkiye'deki olası düzenlemelerine karşı "ifade özgürlükleri kısıtlanıyor" diye ayağa kalkanlar, kendi ülkelerinde ise dijital ortamdaki kısıtlamaları en ağır şekilde hayata geçiriyor. Avrupa Birliği tarafından çıkarılan sosyal medya düzenleme yasasının ardından bu kez harekete geçti. Almanya'da internetteki suçlar hızla tespit edilip ağır cezalara çarptırılacak. Yasal düzenleme onaylandı.

    NİTELİKLİ SUÇ SAYILACAK
    DW ajansındaki habere göre Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformları, aşırı sağcı, ırkçı söylemleri ya da halkı kışkırtıcı, taciz, tecavüz ya da ölüm tehdidi içeren paylaşımları sadece silmekle yetinmeyip bu tür paylaşımları emniyete bildirmekle yükümlü olacak.

    Sosyal medya platformları, faillerin yakalanabilmesi için paylaşımların yapıldığı bilgisayarların IP adreslerini ve şifrelerini de emniyet birimlerine iletecek. Bir kişiyi cinsel taciz ya da aracına zarar vermekle tehdit etmek, ölümle tehdit gibi "nitelikli suç" kapsamına alınıyor. İnternet yoluyla tehdit suçu işleyeneler iki yıla, ölümle tehdit etmek suçunda üç yıla, hakaret suçu işleyenler de iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

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