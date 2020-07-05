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    • 06.07.2020 02:01
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    'da yolcu taşıyan tekne battı: 21 ölü

    ülkesi 'nın güneyinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre, Benue eyaletindeki 'nde yolcu ve eşya taşıyan tekne aşırı yük nedeniyle battı.

    Nijerya'da yolcu taşıyan tekne battı: 21 ölü

    ülkesi 'nın güneyinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

    Ulusal basındaki haberlere göre, Benue eyaletindeki 'nde yolcu ve eşya taşıyan tekne aşırı yük nedeniyle battı. Kazada, 21 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişiden haber alınamıyor.

    Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, yaptığı açıklamada, bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin kurtarıldığını belirtti Anene, arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

    Teknede toplamda kaç kişinin olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

    Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana gelebiliyor.

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