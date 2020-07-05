Almanya, COVİD-19 nedeniyle vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat uyarısı yaptı. Hükümetin bu tavrı, Alman medyasında tepki topladı. Die Welt gazetesi, "Almanya, Avrupa'daki Corona merkezi İngiltere'de tatil yapılmasına bile izin veriyor. Bu karar, adil değil" ifadesini kullandı.
1 TÜRK 7 AVRUPALI'YA BEDEL
Yunanistan, COVİD-19 sonrası 14 ülkeye kapılarını açtı. Ancak Türkiye'den turist almayacağını açıkladı. Yunan işletmeler ise isyan bayrağını açtı. Geçen yıl Yunan Adaları'na tam 330 milyon Euro bırakan Türk turistlerin yolunu gözlemeye başladı. "Türkleri çok özledik. Bir Türk, 3 değil, 5 değil 7 Avrupalı turiste bedel" diyerek kararın değiştirilmesi için çağrı yaptı.
Yunanistan, salgın sonrası Türk turistlere kapısını açmadı. Turizmcilerden tepki yağdı: Türkleri özledik. Bu yasak kalksın.
1 TÜRK 7 AVRUPALI'YA BEDEL
Yunanistan, COVİD-19 sonrası 14 ülkeye kapılarını açtı. Ancak Türkiye'den turist almayacağını açıkladı. Yunan işletmeler ise isyan bayrağını açtı. Geçen yıl Yunan Adaları'na tam 330 milyon Euro bırakan Türk turistlerin yolunu gözlemeye başladı. "Türkleri çok özledik. Bir Türk, 3 değil, 5 değil 7 Avrupalı turiste bedel" diyerek kararın değiştirilmesi için çağrı yaptı.
Yunanistan, salgın sonrası Türk turistlere kapısını açmadı. Turizmcilerden tepki yağdı: Türkleri özledik. Bu yasak kalksın.