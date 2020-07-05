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    • Dünya
    • 05.07.2020 Gazete
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    bile isyan etti: 'ye haksızlık ediyoruz

    , COVİD-19 nedeniyle vatandaşlarına 'ye seyahat uyarısı yaptı. Hükümetin bu tavrı, Alman medyasında tepki topladı. gazetesi, "Almanya, Avrupa'daki Corona merkezi İngiltere'de tatil yapılmasına bile izin veriyor. Bu karar, adil değil" ifadesini kullandı.

    Die Welt bile isyan etti
    Almanya, COVİD-19 nedeniyle vatandaşlarına 'ye seyahat uyarısı yaptı. Hükümetin bu tavrı, Alman medyasında tepki topladı. gazetesi, ", Avrupa'daki Corona merkezi İngiltere'de tatil yapılmasına bile izin veriyor. Bu karar, adil değil" ifadesini kullandı.




    1 TÜRK 7 AVRUPALI'YA BEDEL
    Yunanistan, COVİD-19 sonrası 14 ülkeye kapılarını açtı. Ancak Türkiye'den turist almayacağını açıkladı. Yunan işletmeler ise isyan bayrağını açtı. Geçen yıl Yunan Adaları'na tam 330 milyon Euro bırakan Türk turistlerin yolunu gözlemeye başladı. "Türkleri çok özledik. Bir Türk, 3 değil, 5 değil 7 Avrupalı turiste bedel" diyerek kararın değiştirilmesi için çağrı yaptı.




    , salgın sonrası Türk turistlere kapısını açmadı. Turizmcilerden tepki yağdı: Türkleri özledik. Bu yasak kalksın.
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