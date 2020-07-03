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    • 03.07.2020 21:40
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    'un babası nedeniyle hayatını kaybetti

    Dağıstanlı karma dövüş sanatları sporcusu 'un yeni tip e (Kovid-19) yakalanan babası ve antrenörü , hayatını kaybetti.

    Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    Dağıstanlı karma dövüş sanatları sporcusu 'un yeni tip e (Kovid-19) yakalanan babası ve antrenörü , hayatını kaybetti.

    Koronavirüs tanısıyla mayıs ayında Rusya'nın başkenti Moskova'da hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki Nurmagomedov'un vefatını sporcunun menajeri Ali Abdelaziz, sosyal medya hesabından duyurdu.

    31 yaşındaki sporcu, mayıs ayında yaptığı paylaşımda, ailesinde 20'den fazla kişinin koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve birçoğunun hayatını kaybettiğini dile getirmişti.

    Haberler Dünya Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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