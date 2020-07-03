Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 03.07.2020 12:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.07.2020 12:35
    ABONE OL

    ile ilişkileri artıyor... İsrail'den iki savunma sanayi firmasıyla anlaşma imzalandı

    İşgalci ile Körfez'in baş belası arasındaki iş birliği artıyor. İsrail'den iki firmanın 'nden firmasıyla Kovid-19'la mücadelede teknolojik çözümler geliştirmek amaçlı çalışmak üzere anlaşma yaptığı açıklandı.

    BAE ve İsrail arasında yeni anlaşma

    İsrail Ordu Radyosu tarafından yapılan yayında, Rafael ve İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi (İAİ) adlı iki devlet kuruluşunun Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) lider teknoloji firmalarından G42 ile Kovid-19 konusunda anlaşmalar imzaladığı kaydedildi.

    The Jerusalem Post gazetesi de anlaşmaları tarihi bir gelişme olarak nitelediği haberinde İsrailli firmaların savunma sanayiinde faaliyet gösterdiğini ve anlaşma yapan üç şirketin, Kovid-19'a karşı etkili çözümler sunmak amacıyla araştırma ve geliştirme alanında işbirliği planladığını aktardı.

    İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Rafael ve İAİ firmaları, İsrail ordusuna, füze ve askeri savunma sanayi ekipmanları sağlıyor.

    Abu Dabi merkezli yapay zeka alanında faaliyet gösteren G42 firması da son dönemlerde Kovid-19'la mücadele içerikli olduğu duyurulan çalışmalar yürütüyor.

    Haberler Dünya BAE ile İsrail ilişkileri artıyor... İsrail'den iki savunma sanayi firmasıyla anlaşma imzalandı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri