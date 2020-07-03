İsrail Ordu Radyosu tarafından yapılan yayında, Rafael ve İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi (İAİ) adlı iki devlet kuruluşunun Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) lider teknoloji firmalarından G42 ile Kovid-19 konusunda anlaşmalar imzaladığı kaydedildi.