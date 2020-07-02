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    • 03.07.2020 05:31
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    • 03.07.2020 05:31
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    'de Mopti bölgesinde 4 köye silahlı saldırı: 32 ölü

    'nin merkezindeki Mopti bölgesinde 4 Dogon köyüne kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırılarda 32 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

    Mali'de 4 köye silahlı saldırı: 32 ölü

    Ulusal basındaki haberlere göre, ağır silahlar taşıyan kimliği belirsiz kişiler 1 Temmuz günü öğleden sonra, Bankass beldesi civarındaki 4 Dogon köyüne saldırı düzenledi.

    sınır tarafından gelen silahlı kişiler, Gouari, Djimdo, Panga Dougpou ve Dialakanda köylerini aynı anda hedef alarak en az 32 sivili katletti.

    Yerel ve askeri kaynaklar, saldırganların köylere ciddi maddi zarar verdiğini aktardı.

    Köylerden yaklaşık 20 kilometre uzakta bulunan ordusuna ait kamptan askerler, köylere ancak saldırganlar gittikten sonra gelebildi.

    Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

    Mali'de geçen yıl, Fulaniler ile Dogonlar arasında çıkan çatışmalarda ya da karşılıklı köy saldırılarında 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

    'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü, Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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