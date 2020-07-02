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    • 02.07.2020 21:50
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    İsveç Dışişleri: 'e baskı devam etmeli

    , 'in işgal altında tuttuğu topraklarını ilhak girişimini engellemek için uluslararası baskının sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

    İsveç Dışişleri: İsrail'e baskı devam etmeli

    , Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1 Temmuz'dan itibaren ilan etmeyi planladığı ancak ertelediği ilhak girişimiyle ilgili açıklamada bulundu.

    İsrail'in daha önceden 'nın bazı bölgelerini ilhak girişiminin uluslararası baskı sonucu engellendiğine dikkati çeken Linde, uluslararası baskının sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

    Riskin devam ettiğini aktaran Linde, şu ifadeleri kullandı:

    ''İlhak uluslararası hukuka aykırıyken iki devletli bir çözüm tehlikeye girecektir. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar dönülmez bir noktaya da gelebilir. Bu yüzden Avrupa Birliği ve İsveç, ilhak riski olduğu sürece İsrail'e baskıyı sürdürecek.''

    İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ BÖLGELERİ İLHAK PLANI

    ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve yönetiminin 'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu

    ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

    Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı, 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

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