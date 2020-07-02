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    • 02.07.2020 22:45
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    'de dikkat çeken araştırma: Evanjeliklerin 'a desteği azaldı

    Başkanı 'ın en büyük destekçilerinden beyaz Evanjelik grupların Trump'a desteği azaldı. Yapılan araştırmada her 'ten 7'si hala Trump'ı desteklese de yüzde 17'si ise Demokrat başkan adayı 'e oy vermeyi düşündüğünü belirtti.

    ABD'de Evanjeliklerin Trump'a desteği azaldı

    Başkanı 'ın en büyük destekçilerinden beyaz Evanjelik grupların Trump'a desteği azaldı. Merkezi tarafından yapılan bir ankete göre, Evanjeliklerin Trump'a olan desteği nisan ayına göre 6 puan geriledi.

    Her 'ten 7'si hala Trump'ı desteklese de yüzde 17'si ise Demokrat başkan adayı 'e oy vermeyi düşündüğünü belirtti.

    Trump, son yapılan anketlerde de Demokrat rakibi Biden'ın gerisinde kalıyor. 3 Kasım 2020'de yapılacak seçimi kazanacak isim 20 Ocak 2021'de 'da başkanlık koltuğuna oturacak.

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