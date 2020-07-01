Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 01.07.2020 15:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.07.2020 15:18
    ABONE OL

    Son dakika: ’da 'a operasyon! 14 ton ele geçirildi

    Gelen son dakika haberine göre, ’nın kentinde 14 ton ele geçirildiği, maddelerin terör örgütü 'a ait olduğu belirtildi.

    DEAŞ'a operasyon! 14 ton, 1 milyar Euro değerinde...

    'nın kentindeki bir atölyeye yapılan polis baskınında 14 ton ele geçirildiği ifade edildi. Napoli 'nden yapılan açıklamada, dün akşam Narkotik polis ekibi tarafından gerçekleştirilen baskında, üretimi için kullanılan çok sayıda cihaz ile birlikte tablet halinde 14 ton uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtildi.

    DEĞERİ 1 MİLYAR EURO

    Yapılan incelemelerin ardından söz konusu uyuşturucuların ve faaliyet gösteren terör örgütü tarafından üretildiği ve gelirlerin örgüte aktarıldığı belirtildi. İtalyan narkotik güvenlik güçleri tabletler halinde olan 14 tonluk uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık olarak 1 milyar Euro olduğu belirtildi.

    Haberler Dünya Son dakika: İtalya’da DEAŞ'a operasyon! 14 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri