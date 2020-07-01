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    • Dünya
    • 01.07.2020 17:02
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    • 01.07.2020 17:02
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    Son dakika: üzerinden 'ye algı yaratıyor! " Askıya aldık" dediler...

    Gelen son dakika haberine göre, 'nın hakkında skandal bir karar aldığı açıklandı. Daimi Temsilcisi Muriel Domenach, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e göndermiş olduğu mektupta, ülkesinin NATO 'na verdiği katkıyı askıyı aldığını bildirdi. Bu kararın "Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiği" iddialarının ardından alındığı söylendi...

    Fransa'dan Türkiye'ye algı çabası!

    L'Opinion gazetesinin haberine göre, Domenach, 'nın, operasyona katılan gemilerin davranış kurallarının ve 'yla Avrupa Birliği'nin İrini operasyonu arasında iş birliği şartlarının açıklığa kavuşturulmasını beklediğini ifade etti.

    FRANSA'DAN TÜRKİYE'YE KARŞI ALGI OLUŞTURMA ÇABASI

    Bu kararın "Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiği" iddiasının ardından alındığı belirtildi.

    Stoltenberg, söz konusu iddiaya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, "İddialar, iki NATO üyesini ilgilendiriyor. Söz konusu iki NATO üyesinin olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin çok farklı görüşleri bulunuyor. Bu nedenle NATO askeri yetkilileri, olayın detaylarını netleştirmek için çalışma yürütüyor." diye konuşmuştu.

    Haberler Dünya Son dakika: Fransa NATO üzerinden Türkiye'ye algı yaratıyor! " Askıya aldık" dediler...
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