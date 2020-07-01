Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) en ünlü Hollywood oyuncularından Jennifer Aniston instagram hesabından takipçilerine maske takmaları yönünde uyarıda bulundu.

Aniston uyarısını yaparken çok sert bir dil kullanmaktan çekinmedi.

ABD'li oyuncu Aniston koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayranlarına " Lanet maskeyi takın" uyarısında bulundu.

Jennifer Aniston paylaşımında, "Anlıyorum maske takmak endişeli ve stresli ancak iş yerlerinin kapanması daha kötü değil mi ? İnsanlar işlerini kaybediyor, sağlık çalışanları büyük yorgunluk içerisinde ve virüs nedeniyle pek çok kişi hayatını kaybediyor çünkü yeteri kadar çabalamıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Birbirimizi güvende tutmalıyız" diyen ünlü oyuncu, "Eğer insan hayatını önemsiyorsan lütfen maskeni tak" diye vurguladı.