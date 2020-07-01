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    • 02.07.2020 01:05
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    'dan çok sert maske uyarısı: "Lanet maskeyi takın"

    Hollywood dünyasının güzel oyuncusu hesabından takipçilerine çok sert bir uyarıda bulundu. Aniston yaptığı paylaşımda, "Eğer insan hayatını önemsiyorsan lütfen maskeni tak" uyarısında bulundu.

    Ünlü oyuncudan çok sert uyarı: Lanet maskeyi takın

    Amerika Birleşik Devletleri'nin () en ünlü Hollywood oyuncularından hesabından takipçilerine maske takmaları yönünde uyarıda bulundu.

    Aniston uyarısını yaparken çok sert bir dil kullanmaktan çekinmedi.

    ABD'li oyuncu Aniston (Kovid-19) nedeniyle hayranlarına " Lanet maskeyi takın" uyarısında bulundu.

    Jennifer Aniston paylaşımında, "Anlıyorum maske takmak endişeli ve stresli ancak iş yerlerinin kapanması daha kötü değil mi ? İnsanlar işlerini kaybediyor, sağlık çalışanları büyük yorgunluk içerisinde ve virüs nedeniyle pek çok kişi hayatını kaybediyor çünkü yeteri kadar çabalamıyoruz" açıklamasında bulundu.

    "Birbirimizi güvende tutmalıyız" diyen ünlü oyuncu, "Eğer insan hayatını önemsiyorsan lütfen maskeni tak" diye vurguladı.

    Haberler Dünya Jennifer Aniston'dan çok sert maske uyarısı: "Lanet maskeyi takın"
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