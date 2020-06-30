Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 30.06.2020 17:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.06.2020 17:14
    ABONE OL

    'dan provokatif hamle! O bölgede Türk F-16'ları havalandı...

    Gelen son dakika haberine göre, 'nun 'na yaptığı provokatif ziyaret sonrası, bugün Türk F-16'ları havalanarak Eşek ve üzerinde alçak uçuş yaptı.

    Yunanistan'dan provakatif hamle!

    , Ege Adaları'nda üzerinden yeni bir provokasyona daha imza attı. , ilk sınır ötesi ziyaretini, ilimize bağlı ve anlaşmalarla 'ye ait olan 'na gerçekleştirdi.

    TÜRKİYE'DEN GÖZDAĞI

    Yunan basının önemli haber sitelerinden Kathimeri'nin Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayı aktardığı habere göre; Yunan Cumhurbaşkanının provokatif ziyaretinden bir gün sonra Türk F-16'ları havalandı. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, iki Türk F-16'sının saat 10:41 ve 10:44'te Eşek ve üzerinde alçak uçuş yaptığını belirtti.

    TÜRK İHA'LARI DA HAVALANDI

    Türk İHA'ları da bölgede uçuş gerçekleştirdi. Hava trafiğini anbean takip eden radar sitelerinde yer alan görüntülerde, İHA'ların keşif ve karakol görevi yaptığı belirlendi.

    EŞEK ADASI YUNAN İŞGALİ ALTINDA

    Eşek ve Bulamac adaları bugüne kadar herhangi bir anlaşma ile Yunanistan'a devredilmedi. Lozan Antlaşması taraflarından 'nin 1943'te yayınladığı ve Paris Antlaşması'na taraf olan ABD'nin 1951 yılında yayınladığı haritalarda Eşek Adası, 12 Ada deniz sınırları dışında Türkiye toprağı olarak gösterilmişti. Ada, 16 yıldır Yunanistan işgali altında ve adada konuşlu Yunan kara, deniz ve hava üslerinde yüzlerce silahlı asker görev yapıyor.

    Haberler Dünya Yunanistan'dan provokatif hamle! O bölgede Türk F-16'ları havalandı...
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri