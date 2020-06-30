Yunanistan, Ege Adaları'nda üzerinden yeni bir provokasyona daha imza attı. Cumhurbaşkanı Ekaterini Sakellaropulu, ilk sınır ötesi ziyaretini, Aydın ilimize bağlı ve anlaşmalarla Türkiye'ye ait olan Eşek Adası'na gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'DEN GÖZDAĞI

Yunan basının önemli haber sitelerinden Kathimeri'nin Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayı aktardığı habere göre; Yunan Cumhurbaşkanının provokatif ziyaretinden bir gün sonra Türk F-16'ları havalandı. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, iki Türk F-16'sının saat 10:41 ve 10:44'te Eşek ve Bulamac Adaları üzerinde alçak uçuş yaptığını belirtti.

TÜRK İHA'LARI DA HAVALANDI

Türk İHA'ları da bölgede uçuş gerçekleştirdi. Hava trafiğini anbean takip eden radar sitelerinde yer alan görüntülerde, İHA'ların keşif ve karakol görevi yaptığı belirlendi.

EŞEK ADASI YUNAN İŞGALİ ALTINDA

Eşek ve Bulamac adaları bugüne kadar herhangi bir anlaşma ile Yunanistan'a devredilmedi. Lozan Antlaşması taraflarından İngiltere'nin 1943'te yayınladığı ve Paris Antlaşması'na taraf olan ABD'nin 1951 yılında yayınladığı haritalarda Eşek Adası, 12 Ada deniz sınırları dışında Türkiye toprağı olarak gösterilmişti. Ada, 16 yıldır Yunanistan işgali altında ve adada konuşlu Yunan kara, deniz ve hava üslerinde yüzlerce silahlı asker görev yapıyor.