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    • 29.06.2020 20:45
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    Son dakika: 'den flaş kararı: Ekonomik yaptırımların süresi 6 ay uzatıldı

    Son dakika herine göre, (AB), 'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldı. AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.

    AB'den flaş Rusya kararı: 6 ay uzatıldı

    (), 'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldı.

    AB Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle AB'nin uyguladığı ekonomik yaptırımların 31 Ocak 2021'e kadar uzatılması kararı alındığını açıkladı.

    Yaptırımlarla Rusya'nın, petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor.

    Ayrıca, Rus kamu bankaları, Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

    Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar her 6 ayda bir uzatılıyor.

    Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı da yapamıyor.

    Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya'ya ekonomik yaptırım uygulamaya başlamıştı.

    AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.

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