Putin'den dikkat çeken karar: Aynı uçakta bulunmayacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 1 televizyonuna verdiği röportajda kendisinin ve başbakanın asla aynı uçakta bulunmaması, ayrıca farklı uçaklar kullanarak ikisinin aynı anda görev yerinden uzaklaşmaması için kural getirdiğini ifade etti.

Putin, bu kuralı koymasını, "Çünkü üzerimizde ülkede olup bitenlerle ilgili özel sorumluluk var" sözleriyle açıkladı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüse yakalandığı zamanı hatırlatan Putin, o zaman kendisinin 'çok dikkatli hareket etmek ve çalışma programını da bu duruma uygun olarak düzenlemek zorunda kaldığını' belirtti.

Putin ayrıca insanlarla sohbet etmeyi sevdiğini, bu nedenle tecrit düzeninin kendisi için bir sınav olduğunu vurgulayarak "İnsanlarla doğrudan temasta olmak beni içten tatmin ediyor. Ancak koşulların çalışmalarımda, çalışma programında değişiklik gerektirdiğini çok iyi anlıyordum." dedi.

HASTANE ZİYARETİNİ DEĞERLENDİRDİ

Putin, Kommunarka'daki hastaneyi, oradaki düzeni kendi gözleriyle görmek istediği için ziyaret ettiğini belirterek, "Raporlardan öğrenmek farklı, oraya gidip yerinde görmek farklı. Aslında prensip gereği ne olursa olsun her zaman aynı şekilde hareket ettim" diyerek, 'kırmızı bölgeyi' ziyaret etmesine 'herkesin karşı geldiğini' ancak hastaneyi ziyaret etmeden önce uzmanlara danışıp kendini enfeksiyondan en iyi şekilde nasıl koruyacağını öğrendiğini sözlerine ekledi.

KORONAVİRÜS TEST SONUÇLARINI DUYURDU

Bulaşma riskini 'aklında bulundurduğunu' söyleyen Putin, "Ancak o zaman Başbakan Mişustin henüz hasta olmamıştı, bu nedenle üst kademede davranış özgürlüğüm vardı" ifadelerini kullandı.

Putin, kendisine ne sıklıkla koronavirüs testi yapıldığına ilişkin soruya "Düzenli olarak, üç-dört günde bir" yanıtı vererek, sonuçlarının tümünün negatif çıktığını söyledi.