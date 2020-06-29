Burada ilk belirlemelere göre biri polis, dördü güvenlik görevlisi beş kişinin ölümüne sebep olan saldırganlar biri sivil üç kişiyi de yaraladı. Polis çevreyi boşaltıp güvenlik çemberine alırken, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.