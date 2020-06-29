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    • Dünya
    • 29.06.2020 15:38
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    • 29.06.2020 15:39
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    'da lere operasyon: 12'si

    'nın eyaletinde ordunun düzenlediği operasyonda, üyesi oldukları ileri sürülen 12 kişi .

    Nijerya'da silahlı çete üyeleri öldürüldü

    Savunma Bakanlığı Sözcüsü , basına yaptığı açıklamada, eyaletine bağlı Mara Zamfarawa köyünde çetelere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

    Eneche, operasyonda 12 çete üyesinin ğünü ifade ederek çok sayıda kişinin yaralı olarak kaçtığını kaydetti.

    Operasyonda çetelerin rehin aldığı çok sayıda kişinin kurtarıldığını aktaran Eneche, çetelere ait önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

    Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

    Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Fulaniler, otlattıkları hayvanlarını çiftçilerin çalmaya çalıştığını da öne sürüyor.

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