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    • Dünya
    • 29.06.2020 14:35
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    • 29.06.2020 14:36
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    ’da nede çıkan da 7 hasta öldü

    ’ın şehrinde özel bir nede çıkan sonucu 7 hasta yaşamını yitirdi, 7 kişiyse yaralandı. Ülkede yaz aylarında hava sıcaklıklarının artması sebebiyle ve diğer devlet kurumlarında sık sık yangın çıkmaya başladı.

    Mısır’da yangın: 7 hasta öldü

    Emniyet Müdürü Sami Guneym, yerel medyaya yaptığı açıklama ilk belirlemelere göre sonucu dumandan zehirlenen 7 nın hayatını kaybettiğini, çalışanı 7 kişinin de yaralandığını söyledi.

    Yangının elektrik panosundan çıktığının belirlendiğini ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Guneym, yaralıların başka bir hastaneye nakledildiğini kaydetti.

    'da özellikle yaz aylarında hava sıcaklıklarının artması nedeniyle hastane ve diğer devlet kurumlarında sık sık yangın çıktığı gözleniyor.

    Haberler Dünya Mısır’da hastanede çıkan yangında 7 hasta öldü
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