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    • 28.06.2020 17:01
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    • 28.06.2020 17:02
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    Trump'ın paylaşımını silmeyen Zuckerberg 7,2 milyar dolar kaybetti

    ’de onlarca şirket, Başkan ’ın şiddet içerikli paylaşımını silmeyen Facebook’tan reklamlarını geri çekti. Bu adımın, Facebook ’su ’e faturalandırıldığı ve 7,2 milyar dolar kayıp yaşandığı ifade edildi.

    Zuckerberg o paylaşımdan sonra 7,2 milyar dolar kaybetti

    'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için başlayan lar şiddet olaylarına dönüşmüştü.

    ABD Başkanı , protestolara ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yağma başlarsa ateş açarız" dedi ve Twitter, tarihte ilk kez bir devlet başkanının paylaşımını 'şiddet içerdiği' gerekçesiyle sınırlandırdı. Twitter'ın bu adımının ardından gözler Facebook'a ve 'e çevrildi ancak Zuckerberg, Trump'ın söz konusu paylaşımının Facebook kurallarını ihlal etmediğini belirterek paylaşımı silmedi ya da sınırlandırmadı. ABD'de onlarca şirket, paylaşımın silinmemesi üzerine Facebook'tan reklamlarını geri çekti. Bu adımın da finansal olarak Facebook 'su Mark Zuckerberg'e yansıdığı ifade edildi.

    Facebook'un hisselerinin yüzde 8,3 değer kaybettiği ve Zuckerberg'in servetinden 7,2 milyar dolar kaybettiği ve toplam servetinin 82,9 milyar dolara düştüğü belirtildi. Öte yandan, Zuckerberg'in dünyanın en zenginleri listesinde de 4'üncü sıraya gerilediği aktarıldı.

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