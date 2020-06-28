Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 28.06.2020 09:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.06.2020 09:55
    ABONE OL

    lı ve alim Tufeyli, cephesinde Başkan Erdoğan'ın yanında: , , ve 'in yanında yer almamız caiz değildir

    'daki alimlerden ve Hizbullah örgütünün ilk Genel Sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, Başkan 'a karşı , , ve 'in yanında yer almanın caiz olmadığını açıkladı.

    Şii lider Başkan Erdoğan dedi

    , Facebook sayfasında yayınladığı videoda, bazı Körfez ülkeleri ile yönetiminin 'daki tutumlarıyla, 'ye karşı 'in de aralarında bulunduğu bazı ülkelerle yaptıkları iş birliğini değerlendirdi.

    "FRANSA, RUSYA, İTALYA VE İSRAİL'İN YANINDA YER ALMAMIZ CAİZ DEĞİLDİR"

    "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkların çıkarı ve Libya'nın istikrarı için çabalıyor." diyen Şeyh Tufeyli, Erdoğan'ın aynı zamanda kendi ülkesinin çıkarları için çalıştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

    "Ülkesinin çıkarları Libya'nın istikrarını gerektiriyor. Türkiye, istikrarla birlikte orada yatırım ve ticaretiyle varlık gösterecek. Bu nedenle 'Erdoğan'ın yanında yer almıyoruz' deyip Fransa, Rusya, İtalya ve İsrail'in yanında yer almamız caiz değildir, doğru da değildir."

    Şeyh Tufeyli, ayrıca konuşmasında Türkiye'nin 'da, ve İsrail'in hırslarına karşı durduğuna dikkati çekti.

    Bazı Arap ülkelerinde halkların gerçekleştirdiği devrimlerin , ABD ve Avrupa'nın dolaylı destekleriyle düşürüldüğünü söyleyen Şeyh Tufeyli, Mağrib Arap ülkelerini de Mısır, ve BAE yönetimlerinden kaynaklanan kendilerine dönük "Siyonist veba fırtınasına" karşı uyardı.

    Mısır Abdulfettah es-'nin Libya'da savaştığı gibi aynı zamanda bir iç savaşı da körüklediğini vurgulayan alim, Fransa, Rusya ve 'nın ise neler planladıklarını kimsenin kestiremediğini sözlerine ekledi.

    ŞEYH TUFEYLİ KİMDİR?

    Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün kurucularından ve ilk genel sekreteri olan Şii din alimi Şeyh Tufeyli, 1988'de İsrail ve ABD'nin düzenlediğinden şüphelenilen bir suikast girişiminden kurtuldu.

    Şeyh Tufeyli, 1992'de Hizbullah'ın genel seçimde yer almasıyla ilgili bir tartışma sonucu örgütle yollarını ayırma kararı aldı.

    Haberler Dünya Lübnanlı ve Şii alim Tufeyli, Libya cephesinde Başkan Erdoğan'ın yanında: Fransa, Rusya, İtalya ve İsrail'in yanında yer almamız caiz değildir
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri