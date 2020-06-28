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    • Dünya
    • 28.06.2020 14:38
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    • 28.06.2020 14:38
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    , 5 Temmuz'dan itibaren maske takma zorunluluğu getirdi

    le mücadelesini arttırıyor. İran , "Gelecek hafta, 5 Temmuz itibarıyla 2 hafta, kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğu uygulanacaktır." açıklamasında bulundu. Ruhani ayrıca pandemi döneminde yüksek oranlarda artan lara karşı önlemlerini açıkladı.

    İran'da Kovid-19'a karşı yeni önlem

    , yeni tip le (Kovid-19) mücadele kapsamında, ülke genelinde, kapalı ve kalabalık yerlerde maske kullanmanın zorunlu olacağını söyledi.

    İran devlet televizyonuna göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği "Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Toplantısı"nda ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Ruhani, "Gelecek hafta, 5 Temmuz itibarıyla 2 hafta, kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğu uygulanacaktır." dedi.

    Gerekli görülmesi durumunda söz konusu kararın Ağustos ayında da uygulanacağını dile getiren Ruhani, ilgili makamların konuyu titizlikle takip etmesini istedi.

    ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle yaklaşık 2 yıl önce başlayan yaptırımlar ve Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılının ülkesi i ekonomik sıkıntı yönünden en şiddetli yıl olduğunu dile getiren Ruhani, bu zor dönemin birlik ve beraberlik içerisinde atlatılabileceğini söyledi.

    KİRA ARTIŞI SINIRLANDIRILDI

    Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, ülkede son dönemde yüksek artışlarının öne geçmek amacıyla alınan kararı açıkladı.

    Ruhani, "Ev kiralarında yarından itibaren, Tahran'da yüzde 25, büyük şehirlerde yüzde 20 ve diğer şehirlerde yüzde 15'den fazla artış yapılmayacak." ifadelerini kullandı.

    Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

    İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 10 bin 508'e, sayısı ise 222 bin 669'a ulaştı.

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