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    • 24.06.2020 12:44
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    Son dakika haberi: 'da nedeniyle evler sürüklendi! 15 kentte  ilan edildi

    Sırbıstan'da e neden oldu. Birçok binayı su basarken araçlar sürüklendi. Şiddetli yağışlar nedeniyle ülkedeki ’nin taşması sonucu, nehre yakın yerleşim bölgesindeki çok sayıda ev akıntıda sürüklendi. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

    Evler sürüklendi! 15 kentte OHAL ilan edildi

    'da etkili olan e neden oldu. Selden dolayı bir çok ev nehirde sürüklenirken, 15 ülkede kararı alındı.

    Sırbistan'da etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Bölgede çok sayıda binayı su bastı. Araçlar sel nedeniyle sürüklendi. Yüzlece ev sel nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Ülke genelinde 15 kent OHAL ilan ederken, ordusu mahsur kalan Sırp vatandaşlarını helikopterle kurtardı. Şiddetli yağışlar nedeniyle ülkedeki 'nin taşması sonucu, nehre yakın yerleşim bölgesindeki çok sayıda ev akıntıda sürüklendi.

    ' İLK DEFA BÖYLE BİR DOĞAL AFETLE KARŞILAŞIYORUZ'

    İvanjıça Belediye Başkanı Momçilo Mitroviç, sel sebebiyle bazı köprülerin yıkıldığı ve çok sayıda hayvanın telef olduğu açıklandı. Başkan Mitroviç, Sırbistan'da ilk defa böyle bir doğal afetle karşılaştıklarını ifade etti. Mitroviç, sel felaketinden yaklaşık 100'den fazla evin zarar gördüğünü, 40 kişinin tahliye edildiğini söyledi.

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