Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 22.06.2020 22:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.06.2020 22:23
    ABONE OL

    Trump ve Macron'dan flaş açıklaması

    ABD Başkanı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde 'da bir an önce ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

    Trump ve Macron'dan Libya açıklaması

    Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Macron'un bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

    Görüşmede "önemli ikili ve bölgesel" konuların ele alındığına işaret eden Deere, "İki lider, Libya'da bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiği ve Libyalı taraflar arasındaki müzakerelerin hızlı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. "ifadesini kullandı.

    Deere, "Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Macron, Libya'daki çatışmanın daha da tehlikeli ve kolay kontrol hale gelmesini önlemek adına, tüm taraflardaki askeri tırmanmanın bir an önce durdurulması gerektiğini vurguladı." bilgisini paylaştı.



    Haberler Dünya Trump ve Macron'dan flaş Libya açıklaması
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri