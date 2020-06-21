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    • Dünya
    • 21.06.2020 Gazete
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    Washington düştü

    'de siyahi polis tarafından katledildi. Bu olay ülkede ırkçılık karşıtı gösterilerin fitilini ateşledi. Dün, Oregon eyaletinin Portland kentinde göstericiler ABD'nin ilk başkanı 'ın heykelini halatlar ile yıktı ve ateşe verdi.

    Washington düştü
    ABD'de siyahi polis tarafından katledildi. Bu olay ülkede ırkçılık karşıtı gösterilerin fitilini ateşledi. Dün, Oregon eyaletinin Portland kentinde göstericiler 'nin ilk başkanı 'ın heykelini halatlar ile yıktı ve ateşe verdi. Bu olay, ülke genelinde büyük tepki çekti.



    TIPKI     SADDAM GİBİ
    Washington heykelinin yıkılışı, 2003'teki Saddam heykelinin yıkılışını anımsattı. ABD, tanklarla girdiği 'ta Başkent 'taki heykeli böyle yıkmıştı.
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