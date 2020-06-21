Washington düştü

ABD'de siyahi George Floyd polis tarafından katledildi. Bu olay ülkede ırkçılık karşıtı gösterilerin fitilini ateşledi. Dün, Oregon eyaletinin Portland kentinde göstericiler ABD'nin ilk başkanı George Washington'ın heykelini halatlar ile yıktı ve ateşe verdi. Bu olay, ülke genelinde büyük tepki çekti.
TIPKI SADDAM GİBİ
Washington heykelinin yıkılışı, 2003'teki Saddam heykelinin yıkılışını anımsattı. ABD, tanklarla girdiği Irak'ta Başkent Bağdat'taki heykeli böyle yıkmıştı.
TIPKI SADDAM GİBİ
Washington heykelinin yıkılışı, 2003'teki Saddam heykelinin yıkılışını anımsattı. ABD, tanklarla girdiği Irak'ta Başkent Bağdat'taki heykeli böyle yıkmıştı.