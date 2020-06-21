Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 21.06.2020 16:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.06.2020 16:11
    ABONE OL

    'de düzenlenen terör saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti

    'de dün bir gerçekleşti. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. polisinden yapılan açıklamada saldırının bir terör eylemi olduğu belirtildi.

    İngiltere'de terör saldırısı! 3 kişi hayatını kaybetti

    polisi, ülkenin başkenti yakınlarında dün bir kasabada gerçekleşen ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan nın terör eylemi olduğunu bildirdi.

    Thames Valley polis teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, Londra'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Reading kasabasında düzenlenen saldırının terör olayı ilan edildiği belirtildi.

    25 YAŞINDAKİ BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Dün akşam gerçekleşen saldırıda 3 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili 25 yaşındaki bir kişi suç mahallinde gözaltına alınmıştı.

    Yerel medyada yer alan haberlerde şüphelinin kökenli bir mülteci olduğu iddia edildi.

    Haberler Dünya İngiltere'de düzenlenen terör saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri