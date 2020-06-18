Afrika'nın kuzeyinde yer alan Sahra Çölü'nden yükselen büyük bir kum bulutunun Atlatik Okyanusu'nun kıyılarını süpürdüğü ve birkaç gün içinde ABD'nin güneyini vurabileceği açıklandı.
HAFTA SONU FLORİDA'YA ULAŞACAK
İklim bilimciler, dev kum bulutunun bu hafta sonu Florida'ya ulaşağını öngörüyor. Gelecek haftanın ortasında ise ABD'nin Louisana ve Texas eyaletine ulaşması bekleniyor.
Uzmanlar dev bulutun geçen hafta Batı Afrika'daki sert rüzgarın yüzeydeki kumu havaya kaldırması sonucu oluştuğunu açıkladı. Newsweek'teki yer alan habere göre , Sahra hava tabakası zeminden 1,5 kilometre ile 6 kilometre yükseklikte bulunuyor ve özellikle haziran ve temmuz aylarında hareketleniyor.
COVİD-19 HASTALARI İÇİN RİSK YARATABİLİR
Bilim insanları toz bulutunun ABD'ye ulaştığında etkisinin hafifleyeceğini, ancak solunum zorluğu çekeler, alerjik olanlar ve Covid-19 yakalananlar için tehlike yaratabileceğini bildirdi. Söz konusu grupta yer alan kişilerin mümkün olduğunca kapalı alanda bulunması ve dışarı çıkmaması tavsiye edildi.
Diğer taraftan, toz bulutlarının, tropik fırtınaların veya kasırgaların oluşma olasılığını azaltmak da dahil olmak üzere, doğaya bazı faydaları da bulunuyor.
İklim uzmanı Boewn Pan, "Sahra'dan gelen kum bulutu, deniz seviyesinde düşmeye neden olan güneş ışığını emerek bölgesel iklimi değiştiriyor ve böylece tropikal fıtınaların ve kasırgaların oluşması için gerekli enerjiyi azaltıyor. Ayrıca, toz atmosferi de dengeler" ifadelerini kullanarak kum bulutunun çevre için olası faydalarına dikkat çekti.
Bowen'e göre kum bulutu, zemine yerleştiğinde ve dünyanın diğer kısmından mineralleri ve kimyasalları de beraberinden getirere yerel bitki örtüsüne fayda sağlayabilir.
Geçmişte yapılan araştırmalar, Amazon yağmur ormanlarının Sahra'dan gelen toz parçacıkları ile zenginleştiğini gösterdi.
Öte yandan geçen şubat ayında, Sahra'dan gelen kalın toz bulutları Kanarya Adası'n ülkenin ana havaalanınının kapanmasına neden oldu ardından yerel birim bölgede olağanüstü hal ilan etti.