İklim uzmanı Boewn Pan, "Sahra'dan gelen kum bulutu, deniz seviyesinde düşmeye neden olan güneş ışığını emerek bölgesel iklimi değiştiriyor ve böylece tropikal fıtınaların ve kasırgaların oluşması için gerekli enerjiyi azaltıyor. Ayrıca, toz atmosferi de dengeler" ifadelerini kullanarak kum bulutunun çevre için olası faydalarına dikkat çekti.

Bowen'e göre kum bulutu, zemine yerleştiğinde ve dünyanın diğer kısmından mineralleri ve kimyasalları de beraberinden getirere yerel bitki örtüsüne fayda sağlayabilir.

Geçmişte yapılan araştırmalar, Amazon yağmur ormanlarının Sahra'dan gelen toz parçacıkları ile zenginleştiğini gösterdi.