



Brexit sürecine de değinilen görüşmede, Johnson, temmuz ayı içinde İngiltere ile Avrupa Birliği arasında kapsamlı bir anlaşmaya varılması için müzakerelerin yoğunlaştırılması konusunda varılan uzlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, sürecin daha fazla uzamasının ve sonbahara sarkmasının anlamsız olacağını vurguladı.

