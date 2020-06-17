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    • 17.06.2020 19:05
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    • 17.06.2020 19:05
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    Son dakika: ile arasında "casus" pazarlığı

    Son dakika haberine göre, ’nın, casusluk suçlamasıyla hapis cezasına çarptırdığı ’a karşılık, ile tutuklu değişimi için “pazarlık yürüttüğü” öne sürüldü.

    Rusya ile ABD arasında casus pazarlığı
    'nın, hapis cezasına çarptırdığı 'a karşılık, silah kaçakçısı ile pilot 'yu istediği iddia edildi


    Rus haber ajansı İnterfaks'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya'da 16 yıl hapis cezasına çarptırılan vatandaşı Whelan için pazarlık yürütüldüğü belirtildi.

    Rusya'nın, Whelan karşılığında ABD'de 2011'den bu yana tutuklu bulunan Viktor Bout ve Konstantin Yaroşenko adlı Rus vatandaşlarını istediği bilgisine yer verilen haberde, ile Washington'un "çeşitli seçenekleri" değerlendirdikleri iddia edildi.

    Aralık 2018'de Moskova'da casusluk yaptığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisince (FSB) gözaltına alınan Whelan, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

    ABD yönetimi, Whelan'ın "derhal" serbest bırakılmasını istemişti.

    BOUT VE YAROŞENKO KİMDİR?
    Silah kaçakçısı olarak tanınan Bout, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) silah sağladığı gerekçesiyle ABD'de 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

    ABD'li aktör 'in başrolünde yer aldığı ünlü "Savaş Tanrısı" filminin, Bout'un hayat hikayesine dayandırıldığı öne sürülmüştü.

    Rusya'nın, Whelan'a karşılık istediği öne sürülen bir başka isim Yaroşenko ise pilotluk yaptığı dönemde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle ABD'de 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.


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