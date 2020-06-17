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    • 17.06.2020 22:06
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    • 17.06.2020 22:06
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    'da organize arasında ! Çok sayıda ölü var

    'da Hidalgo eyaletine bağlı ve ile Guanajuato eyaletine bağlı Aztecas semtinde arasında çıktığı belirlenen larda 13 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

    Meksika'da suç örgütleri çatıştı

    'nın Hidalgo ve Guanajuato eyaletlerinde, organize arasındaki larda 13 kişi hayatını kaybetti.

    Ülke basınında yer alan habere göre, Hidalgo eyaletine bağlı ve ile Guanajuato eyaletine bağlı Aztecas semtinde suç örgütleri arasında çıktığı belirlenen çatışmalarda 13 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

    Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, çok sayıda silah ve uzun namlulu silahlara ait kovan ele geçirildi.

    Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı.

    300 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI
    'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi 'nun sürdürdüğü mücadelede ortaya çıkan şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bini aşmış, 340 binden fazla Meksikalı da yerlerinden edilmişti. 120 milyon nüfuslu ülkede, 2018'de önemli bir bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlenmişti.

    Haberler Dünya Meksika'da organize suç örgütleri arasında çatışma! Çok sayıda ölü var
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