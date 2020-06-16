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    • Dünya
    • 16.06.2020 13:38
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    • 16.06.2020 13:38
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    Cumhurbaşkanı 'den önemli itiraf: Almanya’da da lık öldürüyor

    Cumhurbaşkanı Frank-Alter , Almanya’da da lıktan dolayı insanların öldürüldüğünü açıkladı. Alman polisine övgüler yağdıran Steinmeier, "Goerge Floyd’un ünden şikayet ederek kendi ülkemizdeki ırkçılığı gizleyemeyiz." itirafında bulundu.

    Almanya Cumhurbaşkanı itiraf etti

    , ABD'de polis şiddeti sonucu siyahi 'un öldürülmesinin ardından başlayan tartışmalar kapsamında aralarında eski Alman milli futbolcu Gerald Asamoah'ın da bulunduğu değişik alanlarda çalışan siyahi vatandaşlarla Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue'da ülkedeki lık üzerine konuştu.

    IRKÇILIĞIN OLDUĞU YERDE...

    Irkçılığın her türlüsünün demokrasinin düşmanı olduğunu ifade eden Steinmeier, ırkçılığın olduğu yerde demokrasinin tehlikede olduğunu belirtti.

    Steinmeier, "Burada da insanlar, herhangi bir özellik onların bir azınlığa ait olduğunu gösterdiğinden, koyu tenli olduklarından, kipa taktıklarından, camide namaz kıldıklarından veya farklı göründüklerinden dolayı ayrımcılığa ve saldırıya uğruyor ve tehdit ediliyorlar." şeklinde konuştu.

    Beyaz kökenli ve beyaz tenli bir kişi olarak kendisinin bu tecrübeleri yaşamadığını dile getiren Steinmeier, bundan dolayı bugün yaptığı bu görüşmenin kendisi için önemli olduğunu kaydetti.

    NEONAZİLER ÖLDÜRÜYOR

    'da 20 yıl önce Mozambikli 3 çocuk babası Alberto Adriano'nun Neonaziler tarafından öldürüldüğünü hatırlatan Steinmeier, "Almanya'da onun ismi birçok isimden biridir sadece. Almanya'da da ırkçılık öldürüyor." ifadesini kullandı.

    Steinmeier, Alman hapishanelerinde siyahilere yönelik şiddeti ve hapishanelerde aydınlatılmayan lerin bulunduğunu da bilindiğini aktardı.

    ACIMASIZ ALMAN POLİSİNİ ÖVDÜ

    Almanya'daki polisin ve güvenlik güçlerinin devletin güvenilir temsilcileri olduklarına inandığını ifade eden Steinmeier, "Bu kuralın istisnaları istisna olarak kalmıştır. Polis ve güvenlik güçleri saygıyı ve desteğimizi hak ediyor." şeklinde konuştu.

    Steinmeier, ırkçılıkla mücadelede ırkçı olmamanın yeterli olmadığını, ırkçılık karşıtı olmak gerektiğini vurgulayarak, "Goerge Floyd'un ölümünden şikayet ederek kendi ülkemizdeki ırkçılığı gizleyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

    Haberler Dünya Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den önemli itiraf: Almanya’da da ırkçılık öldürüyor
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