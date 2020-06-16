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    • 16.06.2020 10:04
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    'den 'daki lara soruşturma çağrısı: Acilen başlatılsın

    Son dakika heri... (AB), Trablus'un güneydoğusundaki Terhune kentinde bulunan larla ilgili acilen bağımsız bir soruşturma başlatılması gerektiğini belirtti. Terhune'yi 5 Haziran'da milislerinden temizleyen ordusu, kentteki bir hastanede 106 ceset bulmuş, 12 Haziran'da ise kent kırsalında 3 toplu mezar tespit etmişti.

    AB'den Libya'daki toplu mezarlara soruşturma çağrısı: Acilen başlatılsın

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, toplu mezarların bulunmasının büyük rahatsızlık yarattığının altı çizildi.
    AB'den Libya'daki toplu mezarlara soruşturma çağrısı: Acilen başlatılsın

    Açıklamada, "Toplu mezarlarla ilgili acilen bağımsız bir soruşturma yürütülmeli ve sorumlular adalete teslim edilmeli." vurgusu yapıldı.
    AB'den Libya'daki toplu mezarlara soruşturma çağrısı: Acilen başlatılsın

    Libya'daki çatışmaya taraf olanlara uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme ve şiddete son vererek ateşkes konusunda uzlaşma çağrısı yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki siyasi sürece dönüş yapılması gerektiğine dikkat çekildi.
    AB'den Libya'daki toplu mezarlara soruşturma çağrısı: Acilen başlatılsın

    Terhune'yi 5 Haziran'da Hafter milislerinden temizleyen Libya ordusu, kentteki bir hastanede 106 ceset bulmuş, 12 Haziran'da ise kent kırsalında 3 toplu mezar tespit etmişti.
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