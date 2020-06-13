ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesi, ırkçılık karşıtı gösterilerin fitilini ateşledi. Ülke, adeta kaosa sürüklendi. Bir yandan Corona nedeniyle 116 bin kişi hayatını kaybetti. 44 milyon kişinin ise işsiz kaldığı belirtildi. Irkçılık karşıtı gösteriler Avrupa'da da devam etti. Fransa, İngiltere ve Belçika'da göstericiler ırkçılığı savunmuş kral, kraliçe ve başbakanların heykellerine zarar verdi.
İngiltere'nin eski Başbakanı Winston Churchill'in heykeli, protestolar nedeniyle korumaya alındı.
Göstericiler, Kraliçe Victoria'nın heykelinin alnına ırkçılık karşıtı etiket yapıştırıldı.
Londra'daki eski ABD Başkanı Abraham Lincoln'ün heykeli korumaya alındı.
MİLYONER KATİL
Floyd öldüren eski polis memuru Derek Chauvin, servete kondu! Katil suçlu bulunsa bile 1 milyon dolardan fazla emekli ikramiyesi alacak.
TRUMP SAVAŞ İLAN ETTİ
ABD Başkanı Trump, Seattle'ın göstericiler tarafından işgal edilmesi üzerine çılgına döndü. Trump, valiye "Şehri geri alın yoksa ben alırım" dedi.
İngiltere'nin eski Başbakanı Winston Churchill'in heykeli, protestolar nedeniyle korumaya alındı.
Göstericiler, Kraliçe Victoria'nın heykelinin alnına ırkçılık karşıtı etiket yapıştırıldı.
Londra'daki eski ABD Başkanı Abraham Lincoln'ün heykeli korumaya alındı.
MİLYONER KATİL
Floyd öldüren eski polis memuru Derek Chauvin, servete kondu! Katil suçlu bulunsa bile 1 milyon dolardan fazla emekli ikramiyesi alacak.
TRUMP SAVAŞ İLAN ETTİ
ABD Başkanı Trump, Seattle'ın göstericiler tarafından işgal edilmesi üzerine çılgına döndü. Trump, valiye "Şehri geri alın yoksa ben alırım" dedi.