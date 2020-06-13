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    • Dünya
    • 13.06.2020 Gazete
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    Avrupa'da ırkçılığı savunmuş kral, kraliçe ve ların heykellerine zarar verildi!

    'de siyahi 'un polis şiddeti sonucu ölmesi nedeniyle düzenlenen ırkçılık karşıtı gösteriler Avrupa'da da devam etti. , ve 'da göstericiler ırkçılığı savunmuş kral, kraliçe ve ların heykellerine zarar verdi.

    Heykeltıraş
    ABD'de siyahi 'un polis şiddeti sonucu ölmesi, ırkçılık karşıtı gösterilerin fitilini ateşledi. Ülke, adeta kaosa sürüklendi. Bir yandan Corona nedeniyle 116 bin kişi hayatını kaybetti. 44 milyon kişinin ise işsiz kaldığı belirtildi. Irkçılık karşıtı gösteriler Avrupa'da da devam etti. , ve 'da göstericiler ırkçılığı savunmuş kral, kraliçe ve ların heykellerine zarar verdi.



    İngiltere'nin eski Başbakanı 'in heykeli, protestolar nedeniyle korumaya alındı.



    Göstericiler, Kraliçe Victoria'nın heykelinin alnına ırkçılık karşıtı etiket yapıştırıldı.



    'daki eski Başkanı 'ün heykeli korumaya alındı.




    MİLYONER KATİL
    Floyd öldüren eski polis memuru Derek Chauvin, servete kondu! Katil suçlu bulunsa bile 1 milyon dolardan fazla emekli ikramiyesi alacak.



    TRUMP SAVAŞ İLAN ETTİ
    ABD Başkanı Trump, Seattle'ın göstericiler tarafından işgal edilmesi üzerine çılgına döndü. Trump, valiye "Şehri geri alın yoksa ben alırım" dedi.

    Haberler Dünya Avrupa'da ırkçılığı savunmuş kral, kraliçe ve başbakanların heykellerine zarar verildi!
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