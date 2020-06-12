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    • Dünya
    • 12.06.2020 19:02
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    • 12.06.2020 19:02
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    Suriyeli aile, savaştan kaçtığı 'da dolandırıldı

    'ın başkenti 'da bir sitesinden gördüğü evi kiralamak isteyen Suriyeli mülteci aile, kendisini emlakçı olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldı.

    Suriyeli aile Atina'da dolandırıldı

    Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) mülteciler için konaklama yardımı içeren programının sona ermesiyle evsiz kalan aile, üzerinden ev aramaya başladı.



    Aile, merkezde uygun bir ev bulup, kendisini emlakçı olarak tanıtan kişiye 3 aylık kira bedelini verdi.



    Evlerine yerleşen aile, daha sonra evin asıl sahibinin gelmesiyle dolandırıldıklarını anladı.



    Ev sahibinin uyarısıyla evi boşaltan aile, tüm paralarını kaptırdıklarını ve gidecek yerlerinin bulunmadığını anlattı.

    Ailenin küçük kızı Samiya, ''İnternette Mısırlı ve kendisini emlakçı olarak tanıtan bir kişi aracılığıyla bu evi bulduk. Kendisine toplam 1000 avro verip, eve yerleştik. Daha sonra evin asıl sahibi geldi ve 'evi boşaltmazsak polisi arayacağını' söyledi. Şimdi paramız da yok gidecek yerimiz de yok." ifadelerini kullandı.

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