Yine ABD yine polis şiddeti ve yine aynı feryatın ardından gelen ölüm. Görüntüler ABD'nin Oklahoma City şehrinden. Olay 20 Mayıs 2019'da yaşandı. Polis, "Elinde silah olan biri çevreye bağırıyor" ihbarı aldı. İhbar edilen kişi Derrick Scott adlı bir siyahtı. Zanlı hemen gözaltına alındı.

Gözaltı sırasında şüpheli nefes alamadığını söyledi, polis ise "Umurumda değil" diye karşılık verdi. Scott bilincini kaybedince polis memurları ambulans çağırdı. İlk yardım ekibi Scott'ı sedyeye kaldırırken annesine seslendiği anlar kameralara yansıdı. İlk yardım ekibinin müdahalelerine rağmen 42 yaşındaki Scott kurtulamadı. Polis memurlarının vücut kameralarının incelenmesinden sonra, memurların prosedüre uygun hareket ettiğine karar verildi.

Görüntüler akıllara bir kez daha geçen ay sonunda Minneapolis'te gözaltına alınan George Floyd'un öldürüldüğü anları getirdi. Siyahi Amerikalı Floyd, polisin boğazına bastırması sonucu hayatını kaybetmiş, son sözleri "Nefes alamıyorum" olmuştu.