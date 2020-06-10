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    • Dünya
    • 10.06.2020 13:29
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    • 10.06.2020 13:29
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    Son dakika: açıklarında 185 düzensiz yakalandı

    Son dakika haberine göre Uluslararası Göç Örgütü (), üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen 185 düzensiz in 'de yakalandığını duyurdu.

    Libya açıklarında yakalandılar! Tam 185 kişi...

    ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Libya sahil güvenlik ekiplerinin, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 185 düzensiz i 'de düzenlediği operasyonla yakaladığı ve ülkeye geri gönderdiği belirtildi.

    Göçmenlerin uyruklarına, sağlık durumlarına ve ülkenin hangi bölgesine gönderildiklerine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, IOM'ye bağlı ekiplerin, başta sağlık taraması olmak üzere göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere karada hazır bulunduğu kaydedildi.

    Bu yıl 4 binden fazla düzensiz göçmenin yakalanarak Libya'ya geri götürüldüğü belirtiliyor.

    'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, denizden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

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