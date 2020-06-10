Ülke genelinde 110 bin hemşirenin, hastanelerde yatarak tedavi gören 140 bin hastaya baktığını dile getiren Mirzabeygi, "Yatak sayısına göre hemşire sayısı düşük. 110 bin hemşireden 65 bini Kovid-19 hastalarına doğrudan hizmet verdi. Bunlardan yüzde 50'si 2 haftayla 2 ay arasında ailelerini görmedi." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, 7 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülkesinde Kovid-19 nedeniyle 110 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.