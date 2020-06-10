



DAHA ÖNCE DE KOLOMB HEYKELİNE SALDIRILAR OLMUŞTU

Boston'da 2006'da da Kolomb heykelinin başı kesilmiş, 2015'te ise ırksal ayrımcılık üzerine yapılan protestolarda aynı heykel kırmızıya boyanmış ve üzerine "siyahi hayatlar önemlidir" yazılmıştı.



