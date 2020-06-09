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    • 09.06.2020 20:37
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    • 09.06.2020 20:37
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    Son dakika: 'ın Samangan vilayetinde grizu sı: 16 ölü

    Son dakika haberine göre, 'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin ilçesinde bir kömür madeninde meydana gelen grizu sında 16 madenci hayatını kaybetti.

    Afganistan'da grizu patlaması: 16 ölü

    'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin ilçesinde bir kömür madeninde meydana gelen grizu sında 16 madenci hayatını kaybetti.


    ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
    Maden ve Petrol Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kadir Mutaffa, basına yaptığı açıklamada, ilçenin Şabaşak mevkisindeki kömür madeninde meydana gelen grizu faciasında 16 madencinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

    Madende 15'ten fazla işçinin de mahsur kaldığını ifade eden Mutaffa, arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

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