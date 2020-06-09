Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 09.06.2020 16:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.06.2020 16:58
    ABONE OL

    sinden uzunluğunda çıkarıldı

    'ın eyaletinde şikayetiyle hastaneye giden ismi açıklanmayan bir kişinin sinde tespit edildi. Özel operasyonla kişinin vücudundan çıkarılan uzunluğundaki şarj kablosu tıp dünyasını da şaşkına çevirdi.

    Mesanesinden şarj kablosu çıkarıldı

    Hindistan'da tıp dünyasını şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Olay, Hindistan'ın Assam eyaletindeki Guwahati kentinde meydana geldi. 30 yaşında olduğu belirtilen bir kişi, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Çekilen röntgende, kişinin mesanesinde yaklaşık bir metre uzunluğunda bir şarj kablosunun olduğu görüldü.

    ÖNCE YUTTUM DEDİ, SONRA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

    Hindistan medyası, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kişinin doktorlara, "Şarj kablosunu yuttum" dediğini duyurdu. Doktorlar ameliyat sırasında şarj kablosunun, kişinin cinsel organından mesanesine girdiğini tespit etti. Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Walliul Islam, "Yaklaşık 25 yıldır cerrahım ancak şu ana kadar bir ameliyatta ilk kez böyle bir durumla karşılaştım" dedi.

    Haberler Dünya Mesanesinden 1 metre uzunluğunda şarj kablosu çıkarıldı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri