



DAVA 29 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Chauvin'in davasının görülmesine 29 Haziran'da devam edilecek. Floyd'un ölümü sırasında polis memurunun yanında bulunan diğer polisler de suç ortaklığı ve yardım suçlamalarından tutuklanmıştı. Her birine 750 bin dolarlık kefalet konan ve Hennepin County Bölgesi hapishanesinde tutulan 3 polisin duruşmasına yine 29 Haziran'da devam edilecek.



