Netanyahu, ilhakla ilgili haritalandırma işleminin henüz tamamlanmadığına dikkati çekerek, "Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da olmasını ve 73 yıldır gelmeyen bu fırsatı değerlendirmek zorunludur. Trump'ın bizim planla (sözde barış planı) ilgilenmediğimizi düşünmemesi gerekir." ifadesini kullandı.